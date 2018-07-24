Древний могильник викингов нашли на Сицилии

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Некоторые захоронения принадлежали представителям знати и духовенства.

На Сицилии учёные нашли древний могильник викингов с десятью могилами. Раскопки проводились вблизи средневековой церкви Сан-Мишель дель Гольфо. Учёные отмечают сенсационность данного события, поскольку ранее не так часто удавалось найти останки данной народности в этих местах. Исследователи считают, что захоронению порядка 800 лет.

По форме могил учёные определили, что речь идёт о представителях знати или духовенства. В трёх могилах покоились останки женщин, ещё в двух – детей. Что послужило причиной их гибели, не известно. Как известно, на территории Северной Франции норманны в X веке основали собственное герцогство. Периодически они совершали походы в такие далёкие края, как Ирландия, Уэльс, Южная Италия и в том числе Сицилия. Во второй половине XI века они отвоевали остров у арабов.

Ранее мы писали, что в Шотландии учёные обнаружили древние «шахматы викингов». Игра пробыла под землёй более тысячи лет.