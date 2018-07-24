Ученые: Чай с сахаром увеличивает риск развития болезни Альцгеймера

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Новые исследования американских ученых доказали, что добавление всего двух с половиной чайных ложек сахара к чаю значительно увеличивает риск болезни Альцгеймера. При этом ученые считают, что сладкоежки на 54% больше рискуют получить слабоумие.

Американское исследование показало, что подслащивая пищу или напитки, содержащие только две с половиной чайных ложки сахара, на 54% увеличивают шансы на развитие болезни Альцгеймера. При этом если человек будет выпивать чай только с одной ложкой сахара, то риск деменции увеличивается на 47% по сравнению с теми, кто потребляет сладкие напитки только один раз в три месяца.

Говоря о результатах исследований, доктор Дуг Браун сказал: «Слишком много сахара связано с диабетом второго типа, а предыдущие исследования выявили диабет как фактор риска развития деменции. Это доказывает то, что избыток сахара может увеличить риск болезни Альцгеймера, и все виды сладких напитков, от фруктового сока до лимонада, оказывают такое же влияние».