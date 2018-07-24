Протонные полярные сияния на Марсе удалось рассмотреть с помощью зонда MAVEN

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Человек постоянно занимается исследованием Красной планеты. На сегодняшний день при помощи новейших устройств есть возможность изучить ее неизученные стороны.

Ученые с помощью зонда MAVEN смогли наблюдать за формированием полярного сияния над Марсом. Такие данные помогут астрономам изучить механизм взаимодействия солнечного ветра с атмосферой планет солнечной системы. Результаты своего исследования специалисты опубликовали в научном журнале Nature Astronomy. Ученым удалось детально рассмотреть протонные полярные сияния на Марсе.

Известно, что протонным сиянием является вид полярного сияния в земной атмосфере, который образуется при помощи потоков энергичных частиц. Такое явление возникает в результате того, что поток высокоэнергичных протонов врывается в атмосферу планеты и объединяется с молекулами газов, при этом возбуждая и ионизируя их. Результаты такого взаимодействия могут приводить к перезарядке и образованию нейтрального атома водорода в состоянии возбуждения.

Также еще одним фактором образования протонного сияния является влияние на него магнитного поля. Как известно, Марс не имеет мощного магнитного поля, именно при помощи перезарядки может формироваться свечение над ним. Напомним, что ранее сообщалось о том, как была выяснена природа пульсирующих полярных сияний и услышано «пение» волн в плазмосфере Земли, а также о том, как MAVEN впервые обнаружил в верхних слоях атмосферы Марса долгоживущие слои из ионов металлов.