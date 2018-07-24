На спутнике Юпитера найден самый опасный вулкан Солнечной системы

Сегодня, 10:51

Его извержения видны даже из самых удалённых частей в нашей системе, а каждую секунду на всём космическом теле извергаются минимум 150 вулканов.

Когда люди говорят о вулканах, то они традиционно представляют вулканическую активность на Земле. Однако вулканы существуют и на других планетах Солнечной системы.

Учёные рассказали, что вулканическая активность есть и на спутнике Юпитера, который называется Ио. Именно он считается самым активным вулканическим телом во всей Солнечной системе. Учёным уже удалось найти на спутнике Юпитера больше 400 вулканов. Минимум 150 из них извергаются постоянно, даже сейчас.

Недавно же, 13 июля текущего года, исследователям из NASA был найден на Ио ещё один вулкан. Это стало возможно благодаря работы космического аппарата «Юнона», который сейчас выполняет миссию на Юпитере. В результате его объявили, как самый опасный вулкан всей Солнечной системы.

Ещё 16 декабря 2017 года учёные нашли на спутнике Юпитера новый источник тепла. Астрофизик Алессандр Мура рассказал, что обнаруженный вулкан на Ио находится в 300 километрах от ближайшего вулканического тела. Возможно, считает учёный, что на спутнике вулканы каким-то образом могут перемещаться, но на такие большие расстояния – навряд ли.

Дело в том, что поверхность Ио может изменятся из-за огромной гравитации Юпитера. Твёрдая порода на спутнике может подниматься и опускаться на высоту в 100 метров, вытесняя любую воду и создавая достаточное количество вулканического тепла. Другими словами, Юпитер сжимает Ио, как резиновый мяч. Из-за этого вулканы спутника заметны даже в самых удалённых частях Солнечной системы.

Таким образом, самым вулканическим и активным телом, известным человечеству, является спутник Юпитера Ио.