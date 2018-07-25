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Исследователи всерьез обеспокоены состоянием здоровья населения, поэтому ими было проведено исследование, в ходе которого им удалось узнать, какие факторы могут способствовать скорой смерти человека.

Ученые назвали пять смертельно опасных привычек для человека, которыми не пренебрегает почти каждый второй житель планеты. Примечательно то, что в данном списке нет привычных разрушительных занятий вроде употребления алкогольных и наркотических средств – разрушительные занятия, на первый взгляд кажутся и вовсе безобидными.

Возглавляет данный список одиночество. По мнению профессора психологии Джулианна Холт-Лунстад, данное состояние влияет на организм подобно курению 15 сигарет в день. Переход на виртуальное общение вместо личного не может положительно влиять на здоровье человека – он будет страдать дефицитом внимания.

Сидячий образ жизни взял «серебро» в списке – ученые считают, что он может способствовать раку толстой кишки и легких, если кроме этого нет физических нагрузок. Исследователи считают, что люди начали больше времени проводить сидя за компьютером, рулем или телевизором. Недосыпание может спровоцировать сердечнососудистые заболевания, такие как инсульт, инфаркт.

По данным ученых, 70 млн населения США страдают хроническим недосыпом. Особенно такое состояние опасно для курящих, которые повышают риск ССЗ в пять раз.

Иметь бронзовый загар – безусловно красиво, но опасно. Медики считают, что ультрафиолетовые лучи могут спровоцировать рак кожи, и его воздействие вреднее, чем сигареты. Завершает список неправильное питание.

Минимальный процент населения сможет похвастаться безупречным рационом. Вредные продукты с большим количеством сахара могут быть губительнее незащищенного секса, наркотиков, алкоголя и табакокурения.

Специалисты рекомендуют придерживаться здорового образа жизни и соблюдать простые рекомендации для сохранения своего здоровья.