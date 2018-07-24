Ученые: Инопланетяне могут скрываться под землей на спутнике Юпитера

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Доказательства существования инопланетных организмов могут скрываться всего в сантиметре под поверхностью ледяного спутника Юпитера, утверждают американские ученые. Именно на спутнике Европа может находиться жизнь.

Таинственный спутник Европа не имеет атмосферы, в отличие от Земли, так как она окружена высоким уровнем радиации. Несмотря на это, некоторые микроорганизмы могли выжить и скрываются пол льдом уже 10 миллионов лет. Доктор Том Нордхайм из Калифорнийского технологического института в Пасадене сказал, что ученым NASA не нужно будет сверлить несколько метров в твердую корку Европы, чтобы найти органические образцы инопланетной жизни.

По мнению исследователей, живые микробы могут сохраняться всего на 1-3 сантиметра ниже поверхности спутника Европы. Это означает, что зонд, отправленный на Юпитер, может не рыть слишком глубоко, чтобы найти признаки жизни.