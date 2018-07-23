Ученые перечислили способы безвредного использования смартфонов

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Гаджеты негативно влияют на мозг подростков и их память, однако от таких последствий можно уберечься. Исследования показали, что лишь один маневр оказался наиболее опасным и вредным, что повлияло на работоспособность учащихся.

Ученые провели эксперимент и сообщили, что держать гаджет непосредственно возле уха – то есть разговаривать, очень вредно, а радиоволны особым образом влияют на память и общее состояние мозга. Однако они перечислили и способы безвредного использования смартфонов, среди которых – разговоры по громкой связи, смс-переписки, а также серфинг в интернете.

По словам экспертов, влияние смартфонов на мозг и память подростков в случае использования наушников во время разговора – пока не проверено, однако такой способ общения также будет наименее опасным, нежели непосредственное взаимодействие со смартфоном вблизи. Причины, по которым память подростков и детей ухудшается от радиоволн, – пока не названы.