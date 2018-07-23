Диабет провоцирует появление рака - Ученые

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Ученые из Австралиии, Великобритании и США после проведенных исследований пришли к заключению, что сахарный диабет - одно из самых грозных заболеваний, которое может вызвать онкологию.

Это эндокринологическое заболевание может стать механизмом, который запускает развитие раковых опухолей в организме человека. Анализируя истории болезней почти 20 миллионов человек, специалисты убедились и в том, что существует зависимость от гендерной принадлежности.

Так, женщины-диабетики рискуют заболеть больше, чем женщины, которые не болеют диабетом. Вероятность диабетиков заболеть на 27% больше. Для женщин характерно развитие опухоли в почках, полости рта, желудке. Лейкозу также подвержены больные этой болезнью женщины. Для мужчин этот показатель составляет 19%. Сильный пол подвержен раку печени.

Интересно, что по неизвестным причинам, страдающие диабетом женщины имеют на 6% больше шансов заболеть онкологией любой формы, чем мужчины.

Однозначно, что диабет провоцирует появление рака, заключают ученые. Оказывается, в последнее время болезнь распространяется с эпидемической скоростью. Тридцать лет назад больных диабетом в России насчитывалось тридцать миллионов. А сейчас уже почти триста. Заболеваемость диабетом в России почти не отличается от большинства европейских стран Она равна 3-6 процентам от общего числа населения.