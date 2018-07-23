Ученые: Кислотность океана побьет держащийся 14 млн лет рекорд

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Группа исследователей, изучив Мировой океан, пришла к выводу, что впервые со времен среднего мицеона его кислотность изменится.

Результаты данного исследования приведены в издании «Earth and Planetary Science Letters». Ученые заявили, что кислотность океана побьет держащийся целых 14 млн лет рекорд и к 2100 году, при сохранении современных тенденций, его уровень кислотности будет составлять 7,8 вместо 8,1. Кислотность определяется уровнем pH, который отвечает за данный показатель. Чем меньше концентрация ионов водорода, тем уровень кислотности выше, и наоборот.

Сейчас ситуация немного изменилась, и уровень pH значительно повышен из-за растворения углекислого газа, которые поступает из атмосферы. Всему виной отходы нефтепромышленности, которые в конце оказываются в Мировом океане. Такая ситуация может уничтожить и морских жителей, которые попросту не смогут жить в воде с высокой кислотностью. В проведении эксперимента ученым помогли подводные жители, которые на раковинах имеют окаменелости – они очень чувствительны к переменам параметров воды.

Исследователи провели параллель между климатическим оптимумом среднего мицеона и прогнозом на 2100 год. Они считают, что разницы в показателях между этими периодами нет в плане химических характеристик воды, но в первом случае это было обусловлено поднятием температуры на планете на 3 °C.

Кэрри Лир говорит, что текущий уровень кислотности уже сравнился с тем, который был в период давности 2 млн лет назад. Сейчас же исследователям придется узнать, что может так губительно сказаться на состоянии воды Мирового океана.

Напомним, ученые борются за то, чтобы страны объединились и начали работу по спасению Мирового океана. Такое соглашение уже было подписано многими государствами, но работать оно еще не начало, поскольку договоренность начнет действовать с 2020 года.