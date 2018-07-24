Археолог: 70% сокровищ Древнего Египта скрыты под землёй

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Обнаружению уникальных ценностей мешает законодательство: многие граждане при строительстве жилища предпочитают умалчивать о найденных артефактах, опасаясь, что у них могут забрать землю.

Археолог, бывший министр по делам памятников древности Египта Захи Хавас уверен, что в распоряжении ученых находится лишь 30% египетских памятников, еще 70% сокровищ Древнего Египта скрыты под землёй. Он утверждает, что современный Египет построен на уникальных артефактах, а все важные находки Александрии ученые сделали случайно. Вполне вероятно, что черный саркофаг или могилу Александра Македонского вскоре найдет обычный гражданин.

Однако не исключено, что он не сообщит о столь важной находке, опасаясь потерять свои деньги, ведь согласно закону о защите культурного наследия у него могут забрать приобретенную землю без материальной компенсации. Археолог считает, что в законодательство необходимо внести соответствующие коррективы, которые будут устраивать и интересовать граждан, стимулировать их оказывать археологам посильную помощь.

В начале месяца ученые на глубине 5 метров в Александрии обнаружили гигантский 30-тонный саркофаг из черного гранита, возрастом около 2000 лет. Уникальная находка породила массу версий своего происхождения и назначения. Недавно его вскрыли, обнаружив внутри три мумии, размытых канализационной водой. Вероятно это останки трех воинов IV-III веков до нашей эры.