Онкологи: Низкокалорийная газировка может противостоять заболеванию раком прямой кишки

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Онкологи из Йельского университета доказали, что газировка может быть не только вредной, но и приносить пользу организму.

В журнале PLOS One, ученые подытожили, что частое употребление газировки с низким содержанием сахара уменьшает смертность от рака прямой кишки.

Любителей сладкой воды частенько пугает риск возникновения диабета и возможные проблемы с лишним весом. Несмотря на то, что этот факт еще не доказан наверняка. Также газированным напиткам приписывают то, что они вызывают развитие ряда метаболических нарушений, увеличивающих риск развития онкологических заболеваний.

Однако, команда исследователей во главе с Чарльзом Фуксом доказала то, что на этом действие таких напитков не заканчивается. Исследование проходило на протяжении 7 лет, за это время ученые обследовали более 1000 больных онкологией, прошедших химиотерапию для лечения тяжелой аденокарциномы прямой кишки.

Ученым удалось выяснить, что у больных, употреблявших в день не менее 350 мл сладкой газировки с низким содержанием калорий, риск рецидива опухоли уменьшается на 46%. Ученые продемонстрировали, что переход от обычных, сахаросодержащих газировок к низкокалорийным снижает смертность таких пациентов на 23%. Что способствует появлению еще 23% снижения, пока остается неизвестным.

Предполагают, что дело в большей внимательности людей, которые воздерживаются от употребления сахарных напитков, к своему здоровью.