Ученые обнаружили пресноводного моллюска-разрушителя горных пород

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Ранее ученые считали, что вредитель моллюск-бурильщик обитает в морских соленых водах.

Российские ученые из Архангельска совместно с исследователями других стран заявили, что они обнаружили пресноводного моллюска-разрушителя горных пород. Они зафиксировали процесс, при котором разрушаются горные породы маленьким вредителем. Моллюск способен разрушить даже постройки с каменными статуями.

Ученый Иван Болотов считает, что находка самого моллюска не так важна, как нахождение доказательств его губительного влияния на твердые породы в пресных водах. Карбонатная порода – не предел маленького «губителя», ему «по зубам» даже силикатные породы.

Исследователь говорит, что моллюск-бурильщик может дать о себе знать, нанеся вред сельскохозяйственной деятельности. Более всего подвержены этой напасти азиатские страны и Южная Америка.

Вредителя Lignopholas fluminalis обнаружили на территории границы Бангладеша и Мьянмы. Исследователи считают, что бурильщики жили в соленых водах, но когда поднималась земная кора, вода из моря становилась пресной, поэтому моллюски смогли приспособиться к новому «месту жительства».