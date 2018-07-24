Учёные: Стакан свекольного сока в день не позволит организму состариться

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Ежедневное его употребление улучшает кровоснабжение головного мозга и предотвращает развитие старческой деменции.

Ученые давно установили, что для профилактики развития многих заболеваний, укрепления здоровья и сохранения красоты необходимо включать в свой рацион минимум 300-400 граммов овощей и фруктов. Недавно сотрудники университета Уэйк-Форест в США после ряда исследований заключили, что для предотвращения прогрессирования возрастных нейродегенеративных процессов следует ежедневно употреблять стакан свекольного сока. Этот овощ содержит большое количество азотной кислоты (нитратов), которые в организме преобразуются в нитриты. Именно они очищают сосуды, улучшают их проводимость, благодаря чему усиливается кровообращение. К тому же этот распространенный, уникальный продукт борется с повышенным артериальным давлением, предотвращает развитие кардиоваскулярных заболеваний.

Ученые уверены, что один стакан свекольного сока в день не только не позволит организму состариться, но и защитит человека от инфаркта и инсульта. Для тех, кто не особо жалует свеклу, природа создала много альтернатив с высоким содержанием азота, например сельдерей, кабачки, зелень, шпинат, салат-латук.