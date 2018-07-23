Кардиологи: Инфаркт убивает женщин вдвое чаще мужчин

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Специалисты винят в этом медперсонал: хотя некроз миокарда у представительниц слабого пола случается реже, последствия для них гораздо серьезнее, и они очень часто оказываются недообследованными.

Инфаркт миокарда - некроз участка сердечной мышцы, возникающий на фоне острого нарушения кровоснабжения кардиомиоцитов. Клетки начинают отмирать через 20-40 минут после прекращения нормального кровообращения по коронарным сосудам сердца. Кардиологи из Австралии провели исследование. Они изучили данные 2 183 мужчин (средний возраст - 60,5 лет) и 715 женщин (средний возраст - 66,6 лет), переживших инфаркт миокарда. Проанализировав тяжесть состояния пациентов при поступлении в клинику, схемы лечения и его результаты, смертность за первые 6 месяцев после приступа кардиологи заключили, что инфаркт убивает женщин вдвое чаще, чем мужчин.

Данные выводы удивили экспертов, ведь диагностика инфаркт миокарда в настоящее время не составляет труда, его клинические симптомы досконально изучены, а на ЭКГ, которое входит в стандарт обследования при болях в грудной клетке, инфаркт отчетливо замечен, к тому же у всех пациентов приступ купируют одинаково, и лечат по стандартной схеме.

Исследователи считают, что женщин с инфарктом очень часто недообследуют, например, им реже проводят коронарную ангиографию и не назначают калийсодержащие препараты, в результате чего медики не выявляют многие опасные осложнения, и женщины погибают.