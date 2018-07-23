Уфолог: На Марсе обнаружены портреты инопланетян

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Загадочные изображения сумел отыскать известный во всем мире Скотт Уорринг, который славится своими неожиданными и скандальными заявлениями о внеземной жизни. На этот раз удивлен был даже эксперт, ведь с таким видом творчества не сталкивался даже он.

Уфолог рассказал, что при рассмотрении кратеров, им были обнаружены портреты инопланетян прямо на Марсе. Сначала Уорринг увидел только одно инопланетное лицо, но затем смог разделить изображение и портретов оказалось четыре. Уфолог пришел к выводу, что внеземные расы имеют тесную связь, а также придерживаются целостности, поэтому и создали общее изображение.

Скотт Уорринг настаивает, что гуманоиды ушли намного дальше, чем земляне, а их технологии позволяют нашим инопланетным соседям не только оставлять о себе след, но и периодически посещать Землю. Такие случаи происходят все чаще, а люди ожидают наступления инопланетных войск в скором времени.