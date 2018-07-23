Рогозин рассказал воспитанникам «Сириуса» о построенной в шесть лет ракете

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Глава государственной корпорации 23 июля в Сочи выступил перед детьми, которые обучаются в образовательном центре «Сириус» и рассказал историю о своем детстве.

Как стало известно из источника, глава нацкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал воспитанникам «Сириуса» о построенной вместе с преподавателем в шесть лет ракете. Оказалось, что руководитель корпорации с самого детства был заинтересован наукой, поэтому ходил на космические кружки по ракетостроению.

Рогозин поделился впечатлениями после встречи с одаренными детьми и поблагодарил организаторов данной встречи за то, что ему преставилась возможность «вырваться» из столицы.

Ранее стало известно, что одаренные школьники под руководством сотрудников «Спутникса» собрали научно-образовательные спутники. Их должны будут запустить на орбиту 15 августа, российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев выйдут в открытое космическое пространство.