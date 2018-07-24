Ученые: Комнатные ГМ-растения станут индикаторами опасных примесей в воздухе

Сегодня, 02:30

Вредные газы будет очень легко определить, ведь листья предстанут в роли детектора, меняя цвет и предупреждая жильцов квартиры об опасности. Наиболее актуальными такие генетически модифицированные растения станут для молодых родителей.

Ученые рассказали, что комнатные ГМ-растения станут настоящими индикаторами опасных примесей в воздухе, а объясняется такой процесс очень просто. Представители флоры и без того чувствительны к изменениям в окружающей среде, но генная модификация и увеличение количества устьиц будут способствовать тому, что даже наименьшая доля опасных газов и веществ заставит листья менять цвет на более непривычный и несвойственный, создавая сигнал тревоги.

Определять ГМ-растения смогут плесневые испарения, радон и другие ненужные примеси, которые наносят урон здоровью человека, а также провоцирует возникновения рака легких и других патологий. Размещать такие индикаторы достаточно на подоконниках или подставках, а для любителей комнатных цветов это вовсе не станет проблемой.