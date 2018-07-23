Конспирологи: Античные цивилизации использовали ноутбуки

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Конспирологами было совершено невероятное открытие, которое доказывает, что античные люди использовали цифровую технику. Подтверждением этого стала 2500-летняя античная статуя, находящаяся в Лос-Анджелесе.

Ученые в области конспирологии, увидев статую в музее Гетти, предположили, что античные цивилизации использовали ноутбуки и другую бытовую технику. Статуя, которая так привлекла к себе внимание, действительно передана так, как будто один человек на ней держит в руках устройство, очень сильно похожее на современный ноутбук.

По мнению ученых, древние цивилизации общались с внеземными расами, которые предоставляли им доступ, к казалось бы, современным благам мира. Именно пришельцы, как утверждают ученые, участвовали в жизни античных цивилизаций.

Уже который год подряд ведутся споры по поводу того, есть ли жизнь на других планетах. Пока что существование таковых не доказано, хотя уфологи и конспирологи уверены, что именно пришельцы построили величественные 7 чудес света. И никто не может опровергнуть эту теорию, поскольку приспособлений для построения тех же египетских пирамид у древних людей не было. Из-за этого идея с инопланетянами не кажется такой призрачной.