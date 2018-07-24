Новая разработка испанских ученых поможет определить качество меда

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«Электронный язык» позволит уменьшить время анализа меда с нескольких дней до одного часа.

Изобретением данного устройства занимаются испанские ученые из Политехнического института Валенсии.

«Электронный язык» определит, добавил ли недобросовестный продавец в мед более дешёвые вещества. Такие как кукурузный сироп или патока.

В наше время существует множество способов проверить мед на натуральность, однако такие исследования могут занять не один день. В то время как испанское изобретение справляется с такой работой менее чем за час. Изначально эта разработка должна была определять качество фруктов.

В ней используется технология под названием вольтамперометрический метод анализа. Данный метод основывается на изучении зависимости тока поляризации от напряжения, прикладываемого к электрохимической ячейке, когда электрический потенциал рабочего электрода значительно отличается от равновесного значения.

Такой метод анализа принято считать самой многочисленной группой из всех известных электрохимических методов анализа. Ее обширно используют для обнаружения различных веществ в растворах.

Если анализ покажет, что мед содержит посторонние добавки, то в таком случае можно будет провести классический анализ, чтобы подтвердить или наоборот, опровергнуть вердикт, вынесенный «Электронным языком».