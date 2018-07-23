Телескоп «Хаббл» зафиксировал взрыв сверхновой звезды

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NASA получило снимки из созвездия Павлина, которые шокировали ученых всего мира.

Телескоп американского аэрокосмического агентства «Хаббл» зафиксировал взрыв сверхновой звезды галактики NGC 6744. По мнению ученых, данная звезда ярче Млечного пути в несколько раз.

С помощью орбитальной обсерватории «Хаббл» была получена 3-D копия отдаленной галактики, которая напоминает своеобразный ураган, состоящий из пыли и облаков газа. Такое явление – невероятная редкость, по мнению астрофизиков.

Ученые считают, что в галактике NGC 6744 произошел взрыв, и именно поэтому освободилось невероятное количество энергии. Снимки доказывают, что верхние слои погибшего небесного тела, сливаясь в бесконечных вихрях, отдаляются от центра события.

Астрономы уверены: подобное явление достаточно редкое и оно заслуживает отдельного внимания. Для сравнения, в последний раз ученым удалось наблюдать подобное явление 13 лет назад.

Вселенная до конца не изучена. Ученые пытаются уже много лет найти жизнь на других планетах, но пока что попытки тщетны. Астрономы предполагают, что когда-то землянам удастся колонизировать другие планеты и использовать их в своих целях.