НЛО попал на камеру при запуске ракеты Falcon 9

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22 июля камера зафиксировала летающий неопознанный объект. Данное видео выложил в YouTube Скотт Уорринг, известный в узких кругах видеоблогер.

На мысе Канаверал в США при запуске ракеты Falcon 9 от SpaceX НЛО попал на камеру, которая фиксировала происходящее. Уорринг считает, что это были настоящие инопланетяне. Комментаторы резко отреагировали на данное видео, оставляя множество отзывов.

Некоторые считают, что это были дроны, которые случайно попали в кадр. Но уфолог убежден – дроны с такой скоростью попросту не передвигаются.

Возможно, в кадр попала птица, или оборудование для съемки было неисправно. Но версия об НЛО кажется очень реалистичной, если присмотреться к видео.