Ученые: Жизнь на Луне существовала четыре миллиарда лет назад

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На данный момент Луна является полностью безжизненным спутником Земли, а на её поверхности не обитают даже бактерии, но так было не всегда, утверждают ученые. Сообщается, что ещё четыре миллиарда лет назад на Луне можно было найти живых существ.

Астробиологи из Университета штата Вашингтон и Лондонского университета утверждают, что четыре миллиарда лет назад условия на поверхности Луны были достаточными для поддержки простых форм жизни. Согласно исследованиям ученых, было два периода, когда на земном спутнике обитала жизнь. Первый период был вскоре после образования Луны, а второй - около 3,5 миллиардов лет назад.

В течение обоих периодов из-за вулканической активности могли образоваться бассейны с жидкой водой на поверхности Луны, а также атмосфера, достаточно плотная, чтобы поддерживать жизнь там в течение миллионов лет, утверждают астробиологи.