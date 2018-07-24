Российские ученые изобрели самые маленькие дефибрилляторы

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В скором времени Уральский институт кардиологии сможет опробовать первую партию приборов.

Как сообщает источник, российские ученые изобрели самые маленькие наружные автоматические дефибрилляторы. С помощью них можно будет запустить сердце, которое остановилось, благодаря высоковольтному разряду.

Алексей Чупов, директор конструкторского бюро сказал, что стоимость такого дефибриллятора не будет выше 100 тысяч рублей. Он считает, что изобретение КБМИ УОМЗ станет самым маленьким, легким и безопасным медицинским прибором такого класса.

Такое устройство будет равно размеру стандартного ноутбука и, согласно задумке, должно иметь голосовые подсказки в случае экстренной ситуации. Такое изобретение может в любую минуту спасти человека, которому резко стало плохо.