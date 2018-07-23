Ученые рассказали, что будет, если дождь больше никогда не выпадет

Сегодня, 11:53

Команда опытных ученых предположила, что будет если осадки и дождь навсегда исчезнут с лица земли и человек больше никогда не увидит капель или снега.

Американские ученые утверждают, что если с неба перестанут капать миллиарды капель размером от 0,5 мм до 7 мм, которые образуют дождь, то это может спровоцировать глобальную катастрофу. Если прекратятся осадки, то нарушится один из самых глобальных процессов происходящих в природе, а именно постоянный круговорот воды. Во-первых, исчезнут все растения, многие из которых служат пищей для людей и животных.

Далее произойдет вымирает некоторых видов животных, а следом и хищников, которые питаются травоядными. Также изменится состав атмосферы и увеличится температура воздуха. Все эти факторы могут спровоцировать смерть человечества, поскольку люди без воды могут прожить не более трех дней.