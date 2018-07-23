Ученые: Пройдя сквозь черную дыру, Земля станет голограммой

Сегодня, 11:06

Опасные эксперименты с бозоном Хиггса и, появившаяся недрах планеты черная дыра, продолжают широко обсуждаться в научном сообществе. Среди множества катастрофических гипотез существует еще одна, высказанная еще в начале прошлого века.

Некоторые ученые, сопоставив ранее известные данные, высказали предположение, что пройдя сквозь черную дыру, Земля станет голограммой. Еще в прошлом веке ученик и соратник Альберта Эйнштейна физик Дэвид Бом, высказал обоснованное предположение, что Вселенная, лишь голографическое изображение, где каждый самый микроскопический фрагмент, с точностью повторяет целое изображение. Со временем, квантовая теория подтвердила правомерность этой гипотезы на уровне элементарных частиц, чье разделение в пространстве является иллюзией. Однако даже те ученые, которые не отвергли эту идею, отмечали, что строение Вселенной неравномерно, а значит голограммой можно считать ее отдельные участки. Именно на этом утверждении и была построена гипотеза о возможном превращении Земли в голографическое изображение.

Даже самые скептически настроенные ученые вынуждены были признать, что, так называемое, «рассасывание» черных дыр в Галактиках, неминуемо приводит к парадоксальному, на первый взгляд, феномену. Вся информация о содержании внутренности черной дыры исчезает вместе с ней. Таким образом, Земля, поглощенная образованием, которое уже считается делом рук физиков из Европейского центра ядерных исследований, пройдя насквозь, окажется в параллельной Вселенной. Только уже в виде голограммы. При этом сохранится существование элементарных частиц, обеспечив людям иллюзию реальности. Но, это будет уже совсем иная, «статичная» реальность, где жизнь продолжит развитие по законам прерванной трехмерности. Привычные физические константы перестанут существовать.