Ученые: Дальневосточные грибы способны вылечить рак

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Исследование провели эксперты из Дальневосточного федерального университета, отделения РАН и Университета Лозанны (Швейцария). Научная работа опубликована на страницах Oncotarget.

Ученые заявляют, что дальневосточные грибы способны вылечить рак. Соединения эукариотов могут помочь людям бороться с саркомой, лейкемией, раком толстой и прямой кишки, печени и желудка, а также других видов. В рамках исследования были изучены Fomitopsis pinicola, Hericium erinaceus, Inonotus obliquus и Trametes versicolor, которые обладают мощными антиканцерогенными, что ценно в науке, свойствами. Именно химические соединения в грибах позволяют воздействовать на онкологические заболевания в позитивном для человека ключе.

По заявлению Александра Каганского, главы центра геномной медицины Школы биомедицины ДВФУ, на сегодняшний день изучение грибов является необходимостью из-за селективного воздействия на раковые клетки. Научная работа имеет поддержку со стороны Минобразования России.