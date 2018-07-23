Четвероногие роботы созданы российскими учеными

Вчера, 23:15

Специалисты российского Фонда перспективных исследований разработали серию отечественных роботов. Проект создавался специально для нескольких ведомств.

Уникальные четвероногие роботы созданы разработчиками Фонда перспективных исследований под руководством Сергея Хурса. Сообщается, что они смогут выполнять довольно точные манипуляции и могут быть использованы в разных сферах жизнедеятельности человека. Они создавались специально по заказу нескольких российских ведомств, но вот для каких не сообщается, разработчики также в тайне хранят основные функции роботов и их технические характеристики.

Сообщается, что аналогов российским четвероногим роботам в мире пока нет. Особое преимущество они имеют над колесными и гусеничными аналогами, ведь они способны проходить самые тяжелые горные тропы, а также с легкостью преодолевать препятствия на своем пути. Кроме этого, российские роботы могут подниматься и спускаться по ступенькам. Напомним, что ранее похожие четвероногие роботы были созданы специалистами компании Boston Dynamics.

Ранее сообщалось, что американские разработчики создали робота-пса SpotMini, который с успехом прошелся по улицам Ганновера (Германия). Такой робот станет доступен каждому уже в 2019 году. Кроме этого компанией Boston Dynamics был выпущен робот BigDog, который может переносить грузы весом до 150 килограммов и создан он специально для потребностей американских военных.