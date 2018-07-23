Эксперты: Игры с частицей Бога приведут к исчезновению Земли

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Черная дыра, обнаруженная недавно американскими физиками в толщах земли под Антарктидой, вызвала тревогу всего научного сообщества и несколько предположений и причинах ее возникновения.

Некоторые эксперты уверены, что опаснейшее явление это следствие проводимых Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) экспериментов с Большим адронным коллайдером. Игры с частицей Бога, так иногда называют бозон Хиггса, приведут к исчезновению Земли. Эта теория возникла в некоторых научных кругах, почти сразу после того, как был разработан и построен в Швейцарии самый мощный ускоритель элементарных частиц. Действительно, в ходе столкновения субатомных частиц могут возникать черные дыры. Вслед за сугубо теоретическими опасениями, противники эксперимента представили и практические доказательства. Появление в небе во всех районах планеты необычных темных образований в виде правильных кругов, аномальное возрастание мощности тайфунов и ураганов, способных уже всасывать в свои воронки весьма крупные объекты. Появление черной дыры под Антарктидой стало последним и самым весомым аргументом. Теперь материя планеты может поглощаться изнутри с возрастающей скоростью, что приведет или к большому взрыву или «схлопыванию» Земли с ее полным исчезновением из Солнечной системы.

Однако это еще не все. Игры с частицей Бога, по мнению экспертов, стали причиной так называемого эффекта Манделы, когда постепенно меняется реальность, а история человечества меняется на глобальном уровне. Пять лет назад изумленные историки и даже простые обыватели узнали, что Нельсон Мандела умер в 2013 году, хотя все прекрасно помнят, что это произошло намного раньше, еще в конце прошлого века, но уже не смогли этого сделать, факт пропал из всех письменных и архивных источников. Изменение реальности не менее страшно, чем материальная катастрофа. Исследователи считают, что из-за опытов ЦЕРН наш мир постепенно перемещается в параллельную Вселенную. Это приведет к глобальному хаосу и последствиям, которые не может пока придумать самый талантливый фантаст или прозорливый футуролог.