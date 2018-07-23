«Три чумы XXI века»: Люди живут в Апокалипсис - медики

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Это не апокалиптический крест в небе и не пророчество, а реальная угроза, о которой рассказывают медики. Население миллионами умирает от сердечно-сосудистых болезней, рака и ВИЧа.

На сегодняшний день люди живут в Апокалипсис, что позволяют судить официальные данные медицинских работников. Существует три своеобразные чумы XXI века: сердечно-сосудистые заболевания, рак и ВИЧ. Страшнее этих болезней нет ничего, поскольку именно они становятся причинами гибели миллионов людей. Это не пророчество, не знаки прихода Антихриста, не всадники Апокалипсиса, а реальная картина состояния здоровья населения Земли.

По словам Екатерины Ивановой, главного специалиста по медицинской профилактике Минздрава в Московской области, в России граждане чаще всего гибнут от проблем в сердечно-сосудистой системе. Что касается рака, то только в 2015 году он убил 8,8 миллионов человек во всем мире. ВИЧ, третья чума XXI века, был обнаружен впервые в 1986 году и с этого периода погибли 35 миллионов человек. На конец 2016 года, в мире официально зарегистрированы с инфекцией 36,7 миллионов пациентов.

Лучшим способом уберечь себя является профилактика болезней, медицинское обследование и осторожный способ жизни. Каждый из недугов имеет свои слабые места и все они прекрасно известны человечеству, потому в большинстве случаев помогает банальная осторожность и здоровый образ жизни.