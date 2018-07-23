Учёные: Земляне охотятся за космическими сокровищами

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На астероидах планируется проведение добычи ископаемых, поэтому исследователи из всего мира всерьез задумались, как минимизировать риски, сопряженные с данным видом работ.

На нашей планете уже нет достаточного количества сырья, благодаря которому население Земли может в будущем полноценно существовать. Именно поэтому земляне охотятся за настоящими космическими сокровищами в виде ископаемых – они могут послужить как материал для изготовления уникальных видов металла, автомобилей, которые полностью заменят бензиновые и дизельные, а также для того, чтобы перейти на источники энергии, отличающиеся от теперешних.

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон считает, что человек, который первым из всех станет заниматься добычей ресурсов на малых небесных телах, может иметь триллионы. Исследователи уже на пути к тому, чтобы начать процесс добычи. По крайней мере, 20 стран уже подписали соответствующие законы, которые смогут регулировать извлечение ископаемых из небесного тела. К слову, Россия входит в этот список стран. Ученые уверены, что такая добыча населению планеты будет только на руку, поскольку количество астероидов и простота работ на поверхности позволяет добыть необходимое для землян.

Сейчас исследователям известно более 700 тысяч малых небесных тел, из которых 16 тысяч находятся относительно рядом с Землей. Внимание астрофизиков привлек астероид главного пояса Психея, на котором можно добыть золото, никель и железо. Его диаметр в 210 км позволит провести очень много работ на поверхности и извлечь из этой экспедиции максимальную выгоду. Как сообщает NASA, ресурсы, находящиеся на небесном теле, предварительно оценены в 700 триллионов долларов.

Космический зонд агентства должен будет исследовать подробнее поверхность, и провести соответствующие химические анализы. Хоть земляне и сильно заинтересованы мыслью о быстром обогащении, есть и другая сторона медали в такой добыче.

Есть теория, что в случае изменения массы небесного тела (астероида) после проведения добычи элементов, астероид может повести себя непредсказуемо. Самым страшным последствием может стать изменение вектора направления данного тела в сторону Голубой планеты. Неизвестно, какой урон будет нанесен в таком случае.