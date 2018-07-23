В Лос-Анджелесе полицейский вертолет преследовал настоящий НЛО

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В небе над Лос-Анджелесом полицейский вертолет зафиксировал настоящий НЛО, который на протяжении нескольких минут преследовал в воздухе. Об этом передают американские СМИ.

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, местным жителем был зафиксирован момент, как полицейский вертолет летит за неопознанным летающим объектом. По словам очевидца, он услышал громкий шум дома и вышел посмотреть на улицу. Мужчина заметил один вертолет и один НЛО рядом с ним, так они крутились без остановок примерно 12 минут.

«Я не могу сказать, что это было, это звучит смешно, но это выглядело как корабль с двумя окнами», - заявил очевидец. Стоит отметить, что жители США уже давно подозревают, что правительство и военные скрывают много инопланетных вещей, о которых не говорят гражданам.