Ученые довели разрешение электронного микроскопа до рекордных 0,039 нанометра

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Электронная микроскопия достигла новых высот. Благодаря этому теперь стало возможно использование ее для того, чтобы изучать живые клетки, не повредив их структуру. Технология носит название EMPAD.

Ученые открыли новый метод работы с электронной микроскопией, который позволит увидеть как отдельные атомы, так и их свойства. Технология носит название EMPAD, благодаря которой исследователи довели разрешение электронного микроскопа до рекордных 0,039 нанометра.

Метод работы, который был открыт в прошлом году, может быть использован учеными в изучении сложных элементов, таких как два слоя дисульфида молибдена, которые участвовали в опытах. Каждый из них имеет толщину в один атом, которые расположены друг над другом наискось, благодаря чему можно их пристально рассмотреть, в том числе и их атомы.

Такое разрешение стало рекордным, и точность расстояния оценена в 0,039 нанометров, а это меньше размера самого маленького атома. Для сравнения, размер атомного соединения составляет 0,1-0,2 нанометра.

Как отмечает один из авторов исследования Сол Грунер из Корнеллского Университета, это наименьшая линейка мире. На низких мощностях команда смогла даже увидеть, что один атом в слоях исследуемого вещества отсутствует, а это значит, что разрешение микроскопа было невероятно хорошим. Он назвал это «Дефектом в решетке».