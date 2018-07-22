Астрономы: Эскадра НЛО прячется за Солнцем и готовится к наступлению

Вчера, 23:09

Специалисты NASA предупредили человечество о возможной угрозе, когда получили загадочные снимки с обратной стороны светила – именно там располагается «инопланетный флот», который может питаться энергией звезды.

Астрономы сообщили, что эскадра НЛО прячется за Солнцем и готовится к наступлению, хотя доказать или опровергнуть такое предположение пока сложно. Целый ряд кораблей гуманоидов выстроился в ряд, объекты передвигаются, но солнечную корону не покидают, что заставляет ученых предполагать и самые неожиданные варианты развития событий.

Скептики отмечают, что аппарат STEREO мог передать снимки с дефектами, но астрономы опровергают такие домыслы. По словам ученых, долететь до Земли у инопланетного флота может не получиться, ведь энергии для такого длительного перелета им вряд ли хватит.

Другое предположение – эскадра просто подзаряжается для отправки на свою родную планету после путешествия по космическому пространству и исследования соседних звезд для разведки. Возможно, инопланетяне планируют переселиться на более пригодную планету.