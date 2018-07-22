Ученые: Поздний ужин повышает риск развития рака

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Режим питания влияет не только на вес, но и на появление либо отсутствие болезней, которые способны сократить продолжительность жизни. Исследователи рассказали, как правильно питаться, чтобы онкология обошла стороной.

Ученые задались вопросом, как время для употребления пищи влияет на жизненные процессы, после чего были серьезно удивлены. Выяснилось, что поздний ужин не только провоцирует ожирение, но и повышает риск развития рака, что подтверждено экспериментально. В исследовании принимали участие мужчины и женщины с раком предстательной и молочной желез, а также здоровые подопытные, имеющие разный образ жизни и привычки.

Эксперты отметили, что необходимо ужинать как минимум за два часа до сна, но в идеале употреблять пищу перед сном нужно как можно раньше. Сейчас ученые связывают питание и рак тем, что организму тяжело справляться с перевариванием перед сном и во время него, поэтому и возникают опухоли как следствие истощения и нагрузки организма.