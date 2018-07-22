Perfect child: Ученые показали модель идеального ребенка будущего

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Генетически модифицированные младенцы уже скоро начнут рождаться по всему миру, и для создания таких идеальных людей специалисты проделали немало работы. Главное преимущество такого подхода к деторождению – исключение мутаций и врожденных болезней, но есть и обратная сторона медали.

Ученые показали модель идеального ребенка будущего под названием Perfect child, что станет новым уровнем современного зачатия наследника. Родителям нужно будет отправиться в лабораторию с уже готовым эмбрионом, который будет пересажен, и над ним начнут трудиться медики. Возможные поврежденные и некачественные гены специалисты уберут, а затем заменят на другие. Родители смогут не только избавить малыша от болезней, но и сделать из него идеального человека будущего. Такое «совершенство» получит возможность быть выше, иметь другой цвет волос и глаз, а от родителей унаследовать только лучшее.

Однако некоторые специалисты настаивают, что подобное вмешательство и перестройка генов могут быть непредсказуемыми – то есть, определенный результат ожидать невозможно, а гены могут повести себя странным образом. Ученые надеются, что в дальнейшем в процессе корректировки клеток для создания идеального ребенка с совершенным телом и внешностью наука достигнет лучших результатов, а больных и страдающих от различных дефектов в организме детей станет гораздо меньше.