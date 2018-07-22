Учёные: В центре Млечного Пути находится лазерный центр

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Находка оказалась случайной. Ученые из Южноафриканской радиоастрономической обсерватории смогли зафиксировать центр Млечного Пути с помощью телескопа MeerKAT.

Удивительно, что совсем рядом с центром находится черная дыра.

Наличие черной дыры, по предположениям астрономов, может являться причиной постоянного движения в самом Млечном пути.

Сам центр обладает необычайной яркостью. Специалисты даже называли центр лазерным из-за насыщенности его освещения. Оказалось, что если приглядеться, то в ночном небе лазерный центр можно увидеть невооруженным глазо в виде яркого пятна.

Между Солнечной системой и лазерным центром нашей галактики огромное расстояние. Оно составляет 25 тысяч световых лет.

Ученые уверены, что на сегодняшний день черная дыра в центре Млечного пути не опасна для землян.

Однако, со временем не исключено, что она начнет расширяться. Как тогда ситуация изменится, пока непонятно.