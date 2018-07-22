«Как тебе такое, NASA?»: Телепат назвал Луну «использованным» инопланетным кораблем

Сегодня, 20:45

Гуманоиды при этом управляют сознанием людей через систему генератора на спутнике Земли, уверен итальянец.

Развитие науки и техники заставляет мир принимать во внимание разные теории и факты, даже те, которые нельзя рационально оценить. Итальянский телепат назвал Луну «использованным» инопланетным кораблем. Также он высказал предположение, что спутник Земли не просто каменная глыба возле планеты, а центр управления сознанием людей. Якобы на Луне есть генератор, который создает иллюзии и влияет на человечество. Гуманоиды действительно могли использовать космическое тело для посадки НЛО, изучения людей. В Сети появились комментарии по поводу сведений телепата.

«Пьяные бредни. Гуманоиды-шпионы? придумайте что-то поинтересней», «Как тебе такое, NASA?», «Боярышник творит чудеса! Какая интересная мысль», «КГБ обзавидуется, такой шикарный сценарий для фильма-катастрофы», - написали пользователи социальных сетей.

Специалисты NASA пока не берутся точно подтверждать или опровергать подобную информацию. По информации телепата, главное достижение Луны – собственная невидимость. Идея о том, что на Луне существует внеземная цивилизация, объясняет, почему мы внезапно прервали миссии на Луне, уверяют эксперты.

Люди никогда не задумывались над вопросом: «Почему космические агентства за все время не предложили ни разу повторной секретной экспедиции на Луну?». Теоретики предполагают, что NASA встретились с пришельцами на спутнике и дали обещание больше их не тревожить и не раскрывать землянам их древнюю тайну. Популярная теория заговора предполагает, что Луна занята продвинутой инопланетной цивилизацией, лидеры которой запретили людям полеты на спутник. Остается надежда на Илона Маска, который продемонстрировал некоторые свои идеи и получил не только одобрение общественности. В его облике мир усмотрел нового ученого, астронавта и бизнесмена. По мнению многих исследователей НЛО, американское космическое агентство скрывает секреты от общественности по вопросу полета на Луну.

«Многие утверждают, что существует множество свидетельств присутствия на Луне основных пришельцев. Истории, рассекреченные документы и информаторы уверяют, что агентства NASA по всему миру просто не могут позволить себе публично раскрыть тайну и рассказать, что из себя представляет Луна на самом деле», - говорит уфолог.