Онкологи: Народные методы борьбы с раком снижают выживаемость

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Испуганные пациенты, не получив «волшебную таблетку» от злокачественного заболевания, зачастую прибегают к помощи гомеопатии, акупунктуры, йоги, а порой и к потусторонним силам, считают онкологи.

Онкологи из Йельского университета утверждают, что каждый третий онкологический больной прибегает к помощи альтернативной медицины. При лечении неопасных заболеваний данные методы не могут навредить. Однако народные методы борьбы с раком, к которым прибегают более 30% больных, помимо своей неэффективности, снижают выживаемость.

Профессор Джеймс Ю. пояснил, что некоторые раковые пациенты совмещают традиционное и альтернативное лечение, однако некоторые отчаявшиеся пациенты перестают верить в медленные, но действенные и верные рекомендации и процедуры врачей, и пренебрегают ими, тем самым подвергая свою жизнь угрозе.

Для изучения влияния нетрадиционной медицины на пациентов ученые проанализировали истории болезней 1200 пациентов с раком груди и простаты с 2004 по 2014 год. Из них 258 участников практиковали альтернативный подход к лечению, отказавшись от химио-, радиотерапии, хирургии и других методов традиционного лечения. За это десятилетие риск смерти у людей из опытной группы увеличился, а выживаемость сократилась с 86,6% до 82,2%.