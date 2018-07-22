«Молния сбила НЛО»: Жительница Новосибирска сняла на видео падение неизвестного объекта

Пришельцы впервые не смогли справиться с земной стихией и потерпели крушение, уверяют уфологи.
Жительница Новосибирска сняла на видео падение неизвестного объекта.
Оказалось, что молния сбила НЛО, в результате корабль гуманоидов пропал с поля зрения очевидцев. В Сети сегодня также бурно обсуждают устрашающий снимок молнии в Судаке. Автором необычного кадра стал фотограф из Крыма.
Необычное приключение стало запоминающимся для жителя Бразилии. Беспилотный НЛО упал в лесопосадку, чем наделал много шума в городе. Автор ролика опубликовал отснятый материал в Сети и получил массу комментариев.