«Молния сбила НЛО»: Жительница Новосибирска сняла на видео падение неизвестного объекта

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Пришельцы впервые не смогли справиться с земной стихией и потерпели крушение, уверяют уфологи.

Жительница Новосибирска сняла на видео падение неизвестного объекта.

«Как-то в один из прекрасных дождливых дней снимала я грозу и поймала великолепную молнию! А ещё в кадр попал какой-то летящий объект, как раз после молнии сиганул вверх. Съёмку делала в замедленном режиме. В нормальном режиме практически не улавливается глазом из-за большой скорости», - написала автор.

Оказалось, что молния сбила НЛО, в результате корабль гуманоидов пропал с поля зрения очевидцев. В Сети сегодня также бурно обсуждают устрашающий снимок молнии в Судаке. Автором необычного кадра стал фотограф из Крыма.

Необычное приключение стало запоминающимся для жителя Бразилии. Беспилотный НЛО упал в лесопосадку, чем наделал много шума в городе. Автор ролика опубликовал отснятый материал в Сети и получил массу комментариев.