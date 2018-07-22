Ученые выяснили, как часто люди должны пользоваться туалетом

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Команда ученых из Великобритании утверждает, что рак кишечника можно определить на ранней стадии и в этом поможет анализ стула. Кроме того, специалисты рассказали, как часто здоровые люди должны пользоваться туалетом.

Рак кишечника является одним из самых распространенных видов рака в мире. Чаще всего болезнь диагностируется у людей старше 60 лет, а симптомы рака кишечника включают вздутие и постоянную боль в животе. Однако признаки рака кишечника на ранних этапах трудно обнаружить, а потому ученые рассказали, как стул может рассказать о здоровье самого человека. Некоторые люди считают, что однократное посещение туалета в день является признаком хорошего здоровья. Но это неверно.

На самом деле, не имеет значения, сколько раз человек ходит в табурет в течение дня, но при этом не должны быть перерывы в 3-5 дней. На самом деле, любая частота похода в туалет является здоровой, если она не влияет на качество жизни или не вызвана непереносимостью пищи. При этом стул у здорового человека не должен быть твердым или жидким, - говорят медики.