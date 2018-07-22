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Зависимость продолжается до 10 дней и наступает фаза опустошения с еще большим потреблением алкоголя, уверяет психолог.

Вопрос алкоголизации некоторых городов и поселков обескураживает специалистов. Отсутствие работы, нехватка денег, нежелание развиваться, отсутствие перспектив, безделие, неразделенная любовь – провоцируют зависимость человека от алкоголя и наркотических веществ. Не редко состояние кратковременных походов за «успокоительным» заканчивается длительным непробудным состоянием человека. Волгоградский эксперт раскрыл причины ухода в запой. Известно и о причинах этого феномена: генетическая предрасположенность, тип личности и среда, в которой живет человек.

«Начнем с того, что есть два типа зависимости: психологическая и физическая. У разных людей возникает либо первая, либо вторая, но чаще всего они сопутствуют друг другу», - говорит специалист.

Первоначально человек может страдать от алкоголизации из-за «сомнительной» родословной. ДНК-код запоминает полученную от рода информацию и провоцирует расположенность к выпивке.

«Второй фактор – это тип личности. Есть устойчивые люди, которые никогда не станут употреблять те или иные вещества, а есть личности, которые подвержены влиянию извне. У последних риск развития зависимости намного выше», - предупреждает эксперт.

И более распространенным фактором можно назвать среду обитания человека. «Эффект группы» часто создает хороший грунт для распития спиртных напитков.