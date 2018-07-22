Зависимость продолжается до 10 дней и наступает фаза опустошения с еще большим потреблением алкоголя, уверяет психолог.
Вопрос алкоголизации некоторых городов и поселков обескураживает специалистов. Отсутствие работы, нехватка денег, нежелание развиваться, отсутствие перспектив, безделие, неразделенная любовь – провоцируют зависимость человека от алкоголя и наркотических веществ. Не редко состояние кратковременных походов за «успокоительным» заканчивается длительным непробудным состоянием человека. Волгоградский эксперт раскрыл причины ухода в запой. Известно и о причинах этого феномена: генетическая предрасположенность, тип личности и среда, в которой живет человек.
Первоначально человек может страдать от алкоголизации из-за «сомнительной» родословной. ДНК-код запоминает полученную от рода информацию и провоцирует расположенность к выпивке.
И более распространенным фактором можно назвать среду обитания человека. «Эффект группы» часто создает хороший грунт для распития спиртных напитков.