Ученые: Жирные омега-3 кислоты не могут спасти от смерти

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Пищевая добавка оказалась бесполезной, на чем настаивают британские эксперты, а производители пищевых БАДов просто зарабатывают на доверчивых приверженцах ЗОЖ. Более того, это подтвердили несколько десятков экспериментов с участием около 112 тысяч человек.

Ученые пришли к выводу, что жирные омега-3 кислоты не могут спасти от смерти, спровоцированной сердечными приступами и другими болезнями сердца. Для проверки предположения граждане со всего мира были разделены на две группы, одна из которых добавляла в рацион рыбий жир, а другая – нет. Выяснилось, что показатели здоровья при эксперименте у обеих групп были примерно одинаковыми.

Исследователи отметили, что омега-3 действительно приносит пользу по другим факторам, но организм от сердечно-сосудистых болезней не защищает. Ученые посоветовали вместо этого употреблять больше морепродуктов, которые принесут здоровью намного больше пользы.