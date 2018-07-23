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Это не первая такая находка в районе Кемерово, однако, такой большой и хорошо сохранившийся фрагмент хвоста древнего ящера археологам попался впервые.

В Кузбассе ученые нашли 5-килограммовый позвонок динозавра. Фрагмент является окончанием хвоста ящера. Исследовали на месте определили, что позвонок принадлежит зауроподу. Этот вид динозавров проживал на Земле около 200 миллионов лет назад, когда климат на территории современного Кузбасса был влажным тропическим. Кстати, хвост у четвероногих динозавров гигантских размеров выполнял функцию зазывного органа в период брачных игр. Самцы зауроподов колотили им по земле, создавая страшный грохот. Самки отдавали предпочтение тем особям, которые оказывались громче соперников.

Найденный позвонок уже передан в Кемеровский краеведческий музей. Воодушевленные археологи продолжают интенсивные раскопки, в надежде обнаружить фрагменты других частей тела динозавра. Зарубежные коллеги уже поздравили российских ученых с уникальной находкой. Еще девять лет назад считалось, что зауроподы были расселены только на территории современной Европы, в частности, Франции.