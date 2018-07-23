Жертвам болей в спине врачи рекомендуют бросить курить

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Табачный дым увеличивает темпы процесса разрушения позвоночника, увеличивает шанс перелома костей и препятствует их быстрому сращению, а потому заядлые курильщики гораздо чаще страдают от мучительных болевых приступов и длительных переломов, утверждают медики.

Факторов, провоцирующих развитие заболеваний спины, невероятно много. К ним относят сидячий образ жизни, чрезмерные нагрузки, работа за компьютером, стресс и многие другие. Медики напоминают, что среди прочего не стоит забывать, что курение также является весомым фактором. Ученые провели исследование, которое доказало: курение стимулирует процессы разрушения позвоночного столба, вызывая дегенеративные изменения и токсическое поражение межпозвоночных дисков.

Отрицательно сказывается на состоянии позвоночника как влияние никотина, так и других опасных соединение - формальдегида, аммиака, бензола, свинца, мышьяка, кадмия и других. В связи с этим жертвам болей в спине врачи настоятельно рекомендуют бросить курить. Целесообразность данного совета также подтверждена в ходе эксперимента: страдавшие от болей в спине пациенты чувствуют себя значительно лучше сразу после отказа от пагубной зависимости.