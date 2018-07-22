На границе Мексики и США заметили НЛО во время грозы

Сегодня, 18:15

Странный объект резко вылетел изз-за туч и устремился к земле в юго-восточной части Аризоны неподалёку от мексиканской границы.

Житель США снял на видео происходящее. По его словам, когда началась сильная гроза и искрили молнии, нечто резко выскочило на передний план. НЛО не разбилось об землю, а куда-то пропало за короткое время. По мнению очевидца, замеченное могло иметь отношение только к пришельцам.

Впрочем, пользователи Сети, где был показан короткий ролик, не совсем с ним согласны. По мнению некоторых, имела место шаровая молния или вообще какой-то отблеск от грозы. Когда небо сверкает из-за непогоды, нельзя быть уверенным в том, что увиденный странный огонёк именно инопланетный. Кроме того, могла испортиться камера, и происходящее – иллюзия, вызванная небольшим дефектом.