Ученые: Опасный компонент зубной пасты может вызвать СД

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Исследования на добровольцах подтвердили, что диоксид титана E171, который производители включают в состав косметики и средств гигиены, может спровоцировать развитие сахарного диабета II типа, а также грозит тяжелыми последствиями больным.

Ученые из Техасского университета в США для своего эксперимента привлекли одиннадцать добровольцев, каждому сделали пункцию, и взяли биопсийные образцы поджелудочной железы. У восьми из них, страдавших сахарным диабетом II типа, в анализах содержался диоксид титана. В остальных образцах не было ни следов E171, ни признаков СД. Результаты натолкнули ученых на мысль, что данный компонент, который зачастую производители включают в состав зубной пасты, пищевые продукты и косметики благодаря известному свойству придавать предметам белоснежный оттенок, может провоцировать развитие инсулинрезистентного сахарного диабета.

Этот эксперимент будет взят за основу для проведения масштабных длительных исследований, которые помогут ученым разобраться в механизмах, причинах развития и способах борьбы с этим тяжелым заболеванием. Не исключено, что при выявлении взаимосвязи между E171 и СД ныне безопасный диоксид титана исключат из производства, а стремительный рост больных диабетом, которых в мире насчитывается уже 422 млн, убавит темпы.