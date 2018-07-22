«Опасная генетическая мутация»: Ученые определили настоящую причину слепоты

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Редкое заболевание затрагивает 1-2 человек на каждые 100 тысяч граждан, среди которых зафиксировано большинство пациенток-женщин. Больные не только слепнут, их также парализует, и теперь эксперты приблизились к пути решения проблемы.

Ученые определили настоящую причину слепоты, связанной с нейромиелитом – нарушением со стороны ЦНС, которое характеризуется отеком и воспалением глазных нервов и спинного мозга. Выяснилось, что причиной возникновения болезни стала опасная генетическая мутация, а основным врагом организма при этом выступил ген, продуцирующий белок, способный справляться с вредными бактериями. Прикрепляясь к антителам, он направляет действие на нервную систему, нанося урон здоровым клеткам вместо больных.

Исследователи отметили, что сейчас они пытаются разобраться, почему отдельные пациенты способны справляться с недугом и их организм реагирует на препараты, а другие в то же время вылечиться не могут, теряя зрение и становясь парализованными.