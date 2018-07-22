«Большой взрыв неизбежен»: Ученые нашли внутри Земли черную дыру

Сегодня, 16:53

На этот раз катастрофический и фатальный сценарий для судьбы планеты представили не конспирологи, а физики, представители академической науки, что заставляет с тревогой задуматься о ближайшем будущем.

По мнению американских ученых, большой взрыв неизбежен, так как внутри Земли растет черная дыра. Исследовали совсем недавно засекли в Антарктиде, таинственные радиоимпульсы, прорывающиеся из-под земной коры и толщи льда. Тщательный анализ показал, что такие сигналы могут быть производными мощного потока нейтрино, аналогичными тем, которые в космосе испускают черные дыры. Версия о неизвестной подземной цивилизации была отвергнута. Все обстоит намного серьезнее.

На данный момент существует две основных гипотезы тревожного явления. Во-первых, может подтвердиться давно существующая версия о происходящих внутри Земли термоядерных процессах, наподобие тех, которые происходят на Солнце. Этим, кстати, можно объяснить и глобальное потепление, а также аномально жаркое лето. Во-вторых, сбылись предостережения некоторых ученых и Большой адронный коллайдер все же стал причиной образования черной дыры, которая, как известно, всегда имеет тенденцию к росту и поглощению материи. Оба варианта могут иметь катастрофические последствия для планеты.