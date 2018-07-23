Ученые: Кофе продлевает жизнь человека

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Даже растворимый кофе, по мнению ученых, может продлить жизнь на 10 лет.

Известно, что кофе обладает рядом полезных свойств. Получается, что он способен улучшить здоровье человека, а значит продлить жизнь. Это становится особенно актуальным в связи с принятием новой пенсионной реформы в Российской Федерации.

Ученые из Национального института онкологии провели ряд исследований, результаты которых были опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Internal Medicine. Исследования проводились на генетическом уровне. Ученые попытались понять, как именно кофе влияет на наш организм.

Данные почти миллиона участников, которые в течение 20 лет регулярно сдавали анализы и регулярно предоставляли отчеты о состоянии своего здоровья, об образе жизни который ведут и о своих привычках, были использованы исследователями.

За десять лет, в течении которых проводился эксперимент, умерло 14 225 участников.

Оказалось, что большинство среди умерших не употребляли кофе. Таким образом ученые смогли убедиться, что любовь к этому напитку положительно влияет организм и обратно пропорциональна смертности.

Именно факт потребления кофе и неважно, пил ли человек растворимый напиток или пользовался кофе в зернах, выпивал чашечку в день или же пил по несколько чашек, положительно сказывался на долготе жизни. Почему так происходит, ученые не до конца понимают.

Однако считают, что причина скрыта в комплексном воздействии кофеина. Однозначно, что кофе продлевает жизнь человека.

Давно известно, что кофе бодрит. Напиток активно участвует в расщеплении организмом жиров. Кофе защищает печень от цирроза. Благодаря этому напитку снижается риск заболевания диабетом и болезнью Альцгеймера.