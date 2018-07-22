«Инопланетяне похищают детей»: Американка побывала на борту НЛО и описала гуманоидов

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Пришельцы несколько раз похитили женщину и разрешили ей запомнить их облик. Американка рассказала, что была на борту летающей тарелки.

Американка рассказала, что была на борту летающей тарелки. Вопрос существования гуманоидов ставит в неловкое положение многих ученых. Однако земляне по-разному оценивают вероятность встречи с представителями внеземных цивилизаций, но есть те, кто смог прикоснуться к неведомым существам лично. Американка Шерри Уайльд случайно вспомнила, что побывала на борту НЛО. Оказалось, что женщина еще в детстве стала жертвой похищения. Когда Шерри было 17 лет, у нее был инцидент, который оказался для нее скрытым в памяти. Она всегда задавалась вопросом, что случилось, но однажды решилась воспользоваться специальной терапией и вспомнить забытую информацию. Шерри поняла, что с раннего возраста ее много раз вывозили на борту космического корабля. Из-за своих регрессивных состояний Шерри поняла, что она прибыла на Землю как доброволец.

Главное ее задачей стала необходимость трансмутировать негативную энергию. По словам экспертов, инопланетяне похищают детей, а после вмешиваются в их тело и сознание. Этот процесс нужен для создания армии ботов-наблюдателей за землянами. Пока серые инопланетяне раскрыли свои действия, уфологи и конспирологи строят теории. Причины рассекречивания опытов над людьми на НЛО стали сенсацией, но истинные мотивы пришельцев пока остаются в тени.